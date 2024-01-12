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ABD ve İngiltere’nin Yemen saldırısının arkasında ne var? Planları ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 10:44
ABD ve İngiltere gece saatlerinde Yemen’de Husilere air 12 hedefe saldırıda bulundu. Gelişmeleri A Haber değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger savaşın yayılma tehlikesi olduğunu altını çizerken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ufuk Necat Taşçı saldırının İsrail’in soykırım davası gündemini değiştirmek için yapılmış olabileceğine dikkat çekti.
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