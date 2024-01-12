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ABD ve İngiltere Yemen’e saldırdı! İran savaşa dahil olacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 08:59
Son dakika haberleri… ABD ve İngiltere savaş uçakları gece saatlerinde Yemen’de Husilere ait hedeflere saldırdı. Peki İran savaşa girecek mi? A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'daki yansımaları aktardı.
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