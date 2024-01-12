12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD ve İngiltere saldırısı sonrası Yemen sokakları ne durumda?

ABD ve İngiltere saldırısı sonrası Yemen sokakları ne durumda?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2024 11:10
Güncelleme:12.01.2024 11:10
Husilerin Kızıldeniz’de Gazze’de katliam yapan İsrail’e destek veren İngiltere savaş gemilerini vurmasının ardından ABD ve İngiltere savaş uçakları Yemen’e saldırı düzenledi ve 12 hedefin vurulduğu açıklandı. Saldırı sonrası Yemen sokaklarını A Haber ekrana taşıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere’ye Yemen’i böyle vurdu
İngiltere’ye Yemen’i böyle vurdu
Drone ile tarama secde edene saldırı
Drone ile tarama secde edene saldırı
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?
Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?
SKK ve BAĞ-KUR emeklisine zam!
SKK ve BAĞ-KUR emeklisine zam!
CHP’ye “rahata alışmışlar” mesajı
CHP’ye “rahata alışmışlar” mesajı
Demiryolu müjdesi
Demiryolu müjdesi
Gizli fon dolandırıcılığı davası
Gizli fon dolandırıcılığı davası
Yemen sokakları ne durumda?
Yemen sokakları ne durumda?
Dehşet anları kamerada
Dehşet anları kamerada
Savaş yayılacak mı? Uzmanlar yorumladı
Savaş yayılacak mı? Uzmanlar yorumladı
İsrail soykırımı savunacak!
İsrail soykırımı savunacak!
Daha Fazla Video Göster