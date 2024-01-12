ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine havadan ve denizden saldırı başlattı. En az 12 Husi hedefi savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vuruldu. Saldırılar uçak, gemi ve denizaltılarla yapıldı. Peki ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu? Yemen “topyekün işgal” edilir mi? Bölgede ateş çemberi genişliyor mu?, Sırada hangi ülke var? Kimler savaşa çekilmek isteniyor? Detaylar haberimizde…