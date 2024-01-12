12 Ocak 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu?
ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine havadan ve denizden saldırı başlattı. En az 12 Husi hedefi savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vuruldu. Saldırılar uçak, gemi ve denizaltılarla yapıldı. Peki ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu? Yemen “topyekün işgal” edilir mi? Bölgede ateş çemberi genişliyor mu?, Sırada hangi ülke var? Kimler savaşa çekilmek isteniyor? Detaylar haberimizde…