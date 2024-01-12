ABD ve İngiltere Husilere vurdu! İngiltere’den ilk açıklama geldi

Yemen’de Husilerin İngiltere savaş gemisinin vurmasının ardından dün gece ABD ile İngiltere savaş uçakları Husileri hedef aldı. İngiltere Başbakanı Sunak, “Hedeflere yönelik gerekli ve orantılı eylemde bulunduk” açıklaması yaptı. Detayları Londra’da bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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