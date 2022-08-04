04 Ağustos 2022, Perşembe
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ABD ve İngiliz diplomatların tahıl teşekkürü: Türkiye’ye minnettarız
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma, tahıl yüklü geminin İstanbul Boğazı’nı geçmesinin ardından sosyal medyadan tebrik mesajları paylaştı. Türkiye'ye Ukrayna tahılının güvenli şekilde limanlardan ayrılmasında gösterdiği çaba için teşekkür etti.