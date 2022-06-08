08 Haziran 2022, Çarşamba
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ABD teröristleri silaha boğmaya devam ediyor! Stinger füze monteli araçlar M-4 karayolunda görüldü
Türkiye, Tel Rıfat ve Mümbiç'e operasyona hazırlanırken, terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'nin silah sevkiyatı da devam ediyor. Bölgedeki son durumu ve ayrıntıları Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.