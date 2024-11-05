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ABD tarihinin en kritik seçimi! A Haber Washington’da

ABD tarihinin en kritik seçimi! A Haber Washington’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 16:02
ABD vatandaşları başkanlık ve kongre için oy vermeye başladı. A Haber tarihi seçimi takip ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Washington’dan son durumu aktardı.
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