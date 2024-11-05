ABD tarihinin en kritik seçimi! A Haber Washington’da

ABD vatandaşları başkanlık ve kongre için oy vermeye başladı. A Haber tarihi seçimi takip ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Washington’dan son durumu aktardı.

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