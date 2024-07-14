14 Temmuz 2024, Pazar
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ABD suikast girişiminin şokunda! Gizli servis uyarıları dikkate almadı mı?
Dünya kasımdaki seçimlere dört ay kala eski Amerikan Başkanı "Donald Trump"a yönelik suikast girişiminin şokunda. Trump Pensilvanya'daki mitingde, saldırıya uğradı. Trump’a suikast girişimi nasıl okunmalı? Güvenlik açığı mı vardı? New York Polis Teşkilatı Emekli Emniyet Amiri Can Akdikmen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.