ABD seçimlerinde son durum ne? Emine Kavasoğlu A Haber'de gelişmeleri aktardı

ABD Başkanlık seçimi birkaç saat sonra sona erecek ve 47. ABD Başkanı belirlenecek. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ABD'den tamamlanacak olan seçime daire anbean gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "Washington'da şuan itibariyle sessizlik hakim. Bir önceki bağlantımızda hemen arkamdaki Kongre Binası'nın önünde polis hareketliliği vardı. Burada 6 Ocak olayı yaşanmasın diye yoğun bir güvenlik önlemi var. Kongre Binası ve Beyaz Saray şuan da oldukça sakin görünüyor. Seçim sonuçları netleşmeye başladığında da sakinlik sürer mi? Bunu kestiremiyoruz. Ulusal Muhafızlar da dahil olmak üzere Washington DC'nin neredeyse her bir sokağında konuşlanmış durumdalar. Beyaz Saraya çıkan yollarda bulunan restoranlar, kafeler ve mağazalar da demir ve ahşap plakalarla kapatmış durumdalar. İnsanlar Dükkanları ve iş yerlerinin zarar görmemesi için önlemlerini almışlar. Geçtiğimiz saatlerde FBI'dan bazı oy kullanma noktalarında bomba açıklaması gelmişti ve FBI bu açıklamalarla ilgili Rusya'yı işaret etti. Donald Trump 120, Kamala Harris ise 99 delegede kalmış gözüküyor. Sandıkların tamamen kapanması Türkiye saatiyle saat 09.00'ı bulacak. Trump Salıncak eyaletlerden bir tanesi olan Georgia'da yüzde 52.7 ile önde gözüküyor. Arkansas'ta Trump 6 delege kazandı. Delaware'da Harris 3 delege kazandı. Virginia eyaletinde Harris 13 delege kazandı. Alabama'da 9 delegele Trump kazandı. Salıncak eyaletlerde ve özellikle Pensilvanya eyaletinde sandıkların tamamı açılmadan kimin kazandığını söylemek çok da mümkün olmayacak. ABD'de seçim sistemi çok farklı. Çok fazla oy almanız sizi başkan yapmayacak. Trump ABD'nin 45. başkanı olduğunda Hillary Clinton yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı. Dolayısıyla seçim, Seçiciler Kurulu'nun delege sayısıyla netleşecek. Bugün ki seçimlerde kadınların oyu da çok önemli çünkü; Kadınlar oylarının çoğunu Kamala Harris'e verecek." ifadelerini kullandı.