ABD savunma bütçesi Senato’dan onay aldı! Türkiye’ye yönelik F-16 şartı çıkarılmıştı

ABD'nin 858 milyar dolarlık rekor savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da oylandı. Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan maddelerin tamamen çıkarıldığı taslak 100 koltuğun 83'ünden evet oyu alarak kabul edildi. Tasarının yasalaşması için son olarak ABD Başkanı Biden'ın imzası gerekiyor.

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