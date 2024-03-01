ABD savaş gemisi Rum kesiminde! 2500 askerle "USS Bataan" İsrail'e yardım için mi yola çıktı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemilerinden biri olan USS Bataan bir kez daha Güney Kıbrıs'daki Larnaka Limanı'na demirledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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