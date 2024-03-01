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ABD savaş gemisi Rum kesiminde! 2500 askerle "USS Bataan" İsrail'e yardım için mi yola çıktı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 16:48
Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemilerinden biri olan USS Bataan bir kez daha Güney Kıbrıs'daki Larnaka Limanı'na demirledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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