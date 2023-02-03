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ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’na demirledi! ABD Büyükelçisi Flake ziyaret etti

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 15:42
İstanbul'da ABD donanmasına ait savaş gemisi Dolmabahçe açıklarına demirledi. Gölcük'e doğru hareket edeceği belirtilen gemiyi ABD Büyükelçisi Jeff Flake ziyarette bulundu.
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