04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD Rusya'ya toprak mı teklif etti? Kremlin: Ukrayna toprağının yüzde 20'sinin teklif edildiği yalan

ABD Rusya'ya toprak mı teklif etti? Kremlin: Ukrayna toprağının yüzde 20'sinin teklif edildiği yalan

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2023 13:41
İsviçre medyası Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için ABD'nin bir "Barış Planı" olduğu yazdı. İddiaya göre ABD, Rusya'ya Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini teklif etti. Habere Kremlin'den yalanlama geldi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefet neden projelerin karşısında?
Muhalefet neden projelerin karşısında?
Başkan Erdoğan’dan Aydın paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı
ABD Rusya’ya toprak mı teklif etti?
ABD Rusya'ya toprak mı teklif etti?
Başkent beyaza büründü
Başkent beyaza büründü
Uçuşlara kar engeli!
Uçuşlara kar engeli!
Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı
Türk Bilim Heyet beyaz kıtaya ayak bastı
Yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı!
Yaz tatili için erken rezervasyonlar başladı!
İskilipli Atıf Hoca anılıyor!
İskilipli Atıf Hoca anılıyor!
2. el konut projesi nasıl olacak?
2. el konut projesi nasıl olacak?
Bilecik’te gençlerle buluşma
Bilecik'te gençlerle buluşma
6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü!
6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü!
Kılıçdaroğlu’nun ’çılgın projesi’ İYİ Parti’nin hedefinde
Kılıçdaroğlu'nun 'çılgın projesi' İYİ Parti'nin hedefinde
Daha Fazla Video Göster