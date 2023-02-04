ABD Rusya'ya toprak mı teklif etti? Kremlin: Ukrayna toprağının yüzde 20'sinin teklif edildiği yalan

İsviçre medyası Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için ABD'nin bir "Barış Planı" olduğu yazdı. İddiaya göre ABD, Rusya'ya Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini teklif etti. Habere Kremlin'den yalanlama geldi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan ayrıntıları aktardı.

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