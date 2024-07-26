26 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ABD PKK'yı havadan da savunacak! PKK'nın güvenliğini sağlamak için yapıyorlar

ABD PKK'yı havadan da savunacak! PKK'nın güvenliğini sağlamak için yapıyorlar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2024 01:40
Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ederken NATO'daki sözde müttefiki ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK türevlerinden YPG'nin denetimindeki ve terörist Mazlum Kobani'nin de zaman zaman kaldığı Haseke ilinde yer alan üssüne, askeri takviyenin yanı sıra hava savunma sistemi de gönderdi. Bu sistemler ise akıllarda soru işareti bıraktı. ABD'nin hava savunma sistemlerini neden bu noktaya gönderdiği ve amacının ne olduğu merak edildi. ABD PKK'yı havadan da mı savunacak? ABD'nin YPG eliyle yeni "işgal planı" mı? Akademisyen Eray Güçlüer ve Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ABD PKK’yı havadan da savunacak!
ABD PKK'yı havadan da savunacak!
MGK 2 ay sonra toplandı
MGK 2 ay sonra toplandı
İşte en borçlu 5 belediye
İşte en borçlu 5 belediye
Bebek katili ayakta alkışlandı
Bebek katili ayakta alkışlandı
ABD’den isteğimiz PKK’ya desteğini sonlandırması
"ABD'den isteğimiz PKK'ya desteğini sonlandırması"
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülür? A Haber’de anlattı
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülür? A Haber'de anlattı
Rus bombacı nasıl yakalandı? A Haber’de anlattı
Rus bombacı nasıl yakalandı? A Haber’de anlattı
İYİ Parti’de vekil istifaları
İYİ Parti'de vekil istifaları
Moskova’da Putin - Esad görüşmesi
Moskova'da Putin - Esad görüşmesi
Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon
Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon
Sokak köpekleri için Gezi tipi direniş çağrısı
Sokak köpekleri için “Gezi” tipi direniş çağrısı
İğrenç görüntülere sert tepki: Siyonist Yahudilerin...
İğrenç görüntülere sert tepki: Siyonist Yahudilerin...
Daha Fazla Video Göster