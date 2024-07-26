ABD PKK'yı havadan da savunacak! PKK'nın güvenliğini sağlamak için yapıyorlar

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ederken NATO'daki sözde müttefiki ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK türevlerinden YPG'nin denetimindeki ve terörist Mazlum Kobani'nin de zaman zaman kaldığı Haseke ilinde yer alan üssüne, askeri takviyenin yanı sıra hava savunma sistemi de gönderdi. Bu sistemler ise akıllarda soru işareti bıraktı. ABD'nin hava savunma sistemlerini neden bu noktaya gönderdiği ve amacının ne olduğu merak edildi. ABD PKK'yı havadan da mı savunacak? ABD'nin YPG eliyle yeni "işgal planı" mı? Akademisyen Eray Güçlüer ve Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.