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ABD PKK’lı teröristlere neden destek veriyor? Teröristlere silahlı eğitim

A Haber
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Giriş: 07.10.2023 08:44
PKK, birçok ülkenin terör listesinde yer alsa da, teröristlere maddi yardımların ardı arkası kesilmiyor. O ülkelerin başında da ABD geliyor. Suriye'de PKK ile iş biriliği yapan ABD, örgüte yüz milyonlarca dolar para aktarıyor. Hatta ABD birlikleri, Suriye'de PKK'lı teröristleri eğitiyor. Bunların yanı sıra, örgüte ABD'den her yıl tırlar dolusu mühimmat da gönderiliyor.
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