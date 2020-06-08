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ABD Phoenix'te kentinde dev yangın! | Video

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Giriş: 08.06.2020 12:17
Güncelleme:08.06.2020 12:23
ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix şehir merkezindeki inşaat sahasında büyük bir yangın çıktı. Yangının nedeni ve herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin büyük yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
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