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ABD neden uçak gemisi filosunu gönderdi? İsrail'e gönderilen filo aslında İran'a bir gözdağı mı?

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 09:09
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e destek için savaş uçağı gemisi filosunu gönderiyor. Üstelik filo Doğu Akdeniz'e ulaştı bile. Peki ABD uçak gemisi neden Doğu Akdeniz'de? Bu adım İran'a bir gözdağı mı? Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.
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