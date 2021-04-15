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ABD neden geri adım attı? Gemileri neden göndermiyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 15.04.2021 15:00
ABD, Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçti. Kararın ABD Başkanı Biden'ın Rus lider Putin ile yaptığı görüşmeden hemen sonra alınması ise dikkat çekti. Peki ABD gemileri neden göndermiyor? Neden geri adım atıldı? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "ABD kendi çıkarları için gemisini bulunduracaktı, bunu uluslararası manada açıklaması gerekiyordu" dedi.
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