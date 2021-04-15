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ABD neden geri adım attı? Gemileri neden göndermiyor? Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de değerlendirdi
ABD, Karadeniz'e savaş gemisi göndermekten vazgeçti. Kararın ABD Başkanı Biden'ın Rus lider Putin ile yaptığı görüşmeden hemen sonra alınması ise dikkat çekti. Peki ABD gemileri neden göndermiyor? Neden geri adım atıldı? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "ABD kendi çıkarları için gemisini bulunduracaktı, bunu uluslararası manada açıklaması gerekiyordu" dedi.