08 Ağustos 2024, Perşembe
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ABD medyası Başkan Erdoğan’ın başarısını yazdı! Vatikan’dan Olimpiyat açıklaması geldi?
ABD medyası Başkan Erdoğan'ın başarısını manşetine taşıdı. Papa Francis'in son akşam yemeği temalı Paris Olimpiyatları açılışına ilişkin açıklama yapmakta geciktiğine vurgu yapılarak açıklamanın Başkan Erdoğan'ın Papa’yı aradıktan sonra gerçekleşmesine dikkat çekildi. Haberde "Erdoğan Papa'ya istediğini yaptırdı" denildi.