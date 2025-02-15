ABD Kongresi’nden Trump’a "Gazze" tepkisi! 145 demokrat Trump’a "Gazze’ye girme" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Gazzelilerin evlerine dönemeyeceğini, ABD’nin Gazze’yi kontrol edeceğini söylemişti. Bu açıklamalara bir tepki de ABD’li demokratlardan geldi. ABD Kongresi’ndeki 145 demokrat, Trump'a Gazze açıklamalarını geri çekme çağrısı yaptı.

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