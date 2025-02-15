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ABD Kongresi’nden Trump’a Gazze tepkisi! 145 demokrat Trump’a Gazze’ye girme dedi

ABD Kongresi’nden Trump’a "Gazze" tepkisi! 145 demokrat Trump’a "Gazze’ye girme" dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 00:39
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Gazzelilerin evlerine dönemeyeceğini, ABD’nin Gazze’yi kontrol edeceğini söylemişti. Bu açıklamalara bir tepki de ABD’li demokratlardan geldi. ABD Kongresi’ndeki 145 demokrat, Trump'a Gazze açıklamalarını geri çekme çağrısı yaptı.
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ABD Kongresi’nden Trump’a Gazze tepkisi! 145 demokrat Trump’a Gazze’ye girme dedi
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