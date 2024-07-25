25 Temmuz 2024, Perşembe
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ABD Kongresi'nde tarihi utanç! Katil Netanyahu'yu alkışladılar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu: Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. ABD Kongresi’nde yaşanan o skandal anlara Türkiye’den de peş peşe tepkiler geldi. Başkan Erdoğan’ın 29.05.2024 tarihinde TBMM'de AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu. Başkan Erdoğan, katil İsrail'in Gazze katliamına ses çıkarmayan kanlı ortak ABD'ye tepki göstermiş, "Dünya bir hastanın, manyağın, Netanyahu'nun kanla beslenen vampirliğini izliyor. Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bunda İsrail kadar sende sorumlusun. İsrail'in bu soykırımlığına, vampirliğine sizde ortak oldunuz" ifadeleri ile tepki göstermişti. Başkan Erdoğan’ın o sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.