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ABD Kongresinde 6 Ocak baskını! ABD bugünlere nasıl geldi? A Haber'de değerlendirdiler: Olayların başlangıç günü 3 Kasım'dır

A Haber
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Giriş: 07.01.2021 12:19
Güncelleme:07.01.2021 12:37
Son dakika haberi... ABD bugünlere nasıl geldi? ABD'de neler yaşanıyor? ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman A Haber'de değerlendirdiler.

Son dakika haberi... ABD bugünlere nasıl geldi? ABD'de neler yaşanıyor? ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman A Haber'de değerlendirdiler.

Prof. Dr. Ahmet Uysal, "Amerika gerçekten savruluyor. Toplumda ciddi bir kutuplaşma var. Trump bunu daha da arttırdı" dedi.

Prof. Dr. Muhittin Ataman ise "Olayların başlangıç günü 3 Kasım'dır!" ifadelerini kullanarak süreci anlattı.

Son dakika: ABDde neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor SON DAKİKA: ABD'DE NELER YAŞANIYOR? CANLI YAYINDA FLAŞ DEĞERLENDİRMELER: PRESTİJİ BÜYÜK BİR DARBE ALDI! ABD BAŞAT GÜÇ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR
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