Son dakika haberi... ABD bugünlere nasıl geldi? ABD'de neler yaşanıyor? ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman A Haber'de değerlendirdiler.

Son dakika haberi... ABD bugünlere nasıl geldi? ABD'de neler yaşanıyor? ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman A Haber'de değerlendirdiler.

Prof. Dr. Ahmet Uysal, "Amerika gerçekten savruluyor. Toplumda ciddi bir kutuplaşma var. Trump bunu daha da arttırdı" dedi.

Prof. Dr. Muhittin Ataman ise "Olayların başlangıç günü 3 Kasım'dır!" ifadelerini kullanarak süreci anlattı.