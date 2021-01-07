- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
ABD Kongresinde 6 Ocak baskını! ABD bugünlere nasıl geldi? A Haber'de değerlendirdiler: Olayların başlangıç günü 3 Kasım'dır
Son dakika haberi... ABD bugünlere nasıl geldi? ABD'de neler yaşanıyor? ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman A Haber'de değerlendirdiler.
Son dakika haberi... ABD bugünlere nasıl geldi? ABD'de neler yaşanıyor? ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman A Haber'de değerlendirdiler.
Prof. Dr. Ahmet Uysal, "Amerika gerçekten savruluyor. Toplumda ciddi bir kutuplaşma var. Trump bunu daha da arttırdı" dedi.
Prof. Dr. Muhittin Ataman ise "Olayların başlangıç günü 3 Kasım'dır!" ifadelerini kullanarak süreci anlattı.