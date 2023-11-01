"ABD İsrail'e asker gönderiyor" iddiası

Beyaz Saray'ın Gazze'de katliam yapan İsrail'e tam desteği sürerken, ABD basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. New York Times'ın haberine göre, ABD ordusu Orta Doğu'ya bin 200 asker daha gönderecek. Üstelik, söz konusu personelin önemli bir kısmı da İsrail topraklarına konuşlandırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da, savaşın başından bu yana üçüncü kez İsrail'e gidiyor.

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