16 Kasım 2023, Perşembe
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ABD – İran’ın 10 milyar dolarlık Hamas anlaşması! İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı
ABD'nin İran'a ambargo kapsamında Irak'ta tutulan 10 milyar doların ödenmesine yönelik kararı amerikan medyasını karıştırdı. Aynı gün İran rejiminin Hamas'a, İran'a haber vermeden savaşa girdikleri için artık Hamas için savaşmayacaklarını duyurması ise ABD ile olan 10 milyar dolarlık anlaşmayı akıllara getirdi.