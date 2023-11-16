ABD – İran’ın 10 milyar dolarlık Hamas anlaşması! İran “savaşmayacağız” dedi ABD blokeyi kaldırdı

ABD'nin İran'a ambargo kapsamında Irak'ta tutulan 10 milyar doların ödenmesine yönelik kararı amerikan medyasını karıştırdı. Aynı gün İran rejiminin Hamas'a, İran'a haber vermeden savaşa girdikleri için artık Hamas için savaşmayacaklarını duyurması ise ABD ile olan 10 milyar dolarlık anlaşmayı akıllara getirdi.

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