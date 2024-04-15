ABD-İran hattında Türkiye’nin kritik rolü

ABD ve İran birbirleriyle türkiye üzerinden mesajlaştı. Daha büyük bir çatışmanın tetiklenmemesi için Ankara devrede. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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