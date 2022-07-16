16 Temmuz 2022, Cumartesi
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ABD ile Yunanistan arasında yeni temas! ABD’deki oylama Atina’da nasıl yankılandı?
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarıyı onayladı. Temsilciler Meclisi, F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde garanti istedi. Peki Temsilciler Meclisi'ndeki oylama Atina'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.