ABD ile Yunanistan arasında yeni temas! ABD’deki oylama Atina’da nasıl yankılandı?

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarıyı onayladı. Temsilciler Meclisi, F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde garanti istedi. Peki Temsilciler Meclisi'ndeki oylama Atina'da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.

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