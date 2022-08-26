26 Ağustos 2022, Cuma
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ABD ile F-16 görüşmeleri ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, F-16'ların modernizasyonu ile ilgili "ABD'deki temaslar beklenenden olumlu geçti. Sürecin tamamlanacağı kanaatindeyiz" dedi. Bakan Akar, "ABD'nin kurumsal tavır sergilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.