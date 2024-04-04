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ABD heyetinin Ankara ziyareti! Sınır ötesindeki terörle mücadele görüşüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2024 12:12
Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadeleden uluslararası alanda birçok konuda bilgi verilirken, ABD'li heyetin Ankara ziyaretinde sınır ötesindeki terörle mücadelenin görüşüldüğü belirtildi.
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