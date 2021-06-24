24 Haziran 2021, Perşembe
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ABD heyeti ile görüşme başladı! Türkiye'den Kabil Havalimanı güvenliği açıklaması: Kimsenin toprağında gözümü yok
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kabil Havalimanı'nın güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. ABD heyetinin Türkiye'de olduğunu belirten Bakan Akar görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, "Kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.