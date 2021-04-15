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ABD gemileri neden göndermiyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 15.04.2021 12:52
Güncelleme:15.04.2021 14:36
ABD yönetimi 14-15 Nisan tarihlerinde Türk boğazlarını kullanarak Karadeniz'e iki savaş gemisi çıkaracağını duyurmuştu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçerek söz konusu geçişin iptal edildiğini bildirdi. Ani kararın ABD Başkanı Biden'ın Rus lider Putin ile yaptığı görüşmeden hemen sonra alınması ise dikkat çekti. Peki savaş gemilerinin geçişi neden iptal edildi? ABD geri adım mı atıyor? Akademisyen Dr. Levent Ersin Orallı ve Prof. Dr. Fırat Purtaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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