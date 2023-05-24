ABD gazetesi The Washington Post depremzedelere seçimi sordu!

Türkiye'de ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala, dünya ajansları seçimleri yakından takip ediyor. ABD gazetesi The Washington Post, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinden aldığı oyları incelemek için depremzedelerle röportaj yaptı. Gazete, depremzedelerin "Depremden sonra Erdoğan bizi asla yalnız bırakmadı. Onun her zaman yanındayız" dediğine dikkat çekti.