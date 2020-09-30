İşgalci Ermenistan güçlerinin Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla ilgili yaşanan sıcak çatışmaları ve bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınına katılan ABD Eski Bakü Büyükelçisi Matt Brayza değerlendirdi. Brazya, "Ermenistan'ın son girişimi barağı taşıran damla oldu" ifadelerini kullandı. Peki Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma nasıl sona erecek? Hangi devletler kimi destekliyor? ABD'nin bu konudaki tutumu ne? Rusya 'Dağlık Karabağ' sorununun neresinde? ABD'li eski diplomat bu sorulara canlı yayında yanıt verdi.

İşgalci Ermenistan güçlerinin Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla ilgili yaşanan sıcak çatışmaları ve bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınına katılan ABD Eski Bakü Büyükelçisi Matt Brayza değerlendirdi. Brazya, "Ermenistan'ın son girişimi barağı taşıran damla oldu" ifadelerini kullandı. Peki Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışma nasıl sona erecek? Hangi devletler kimi destekliyor? ABD'nin bu konudaki tutumu ne? Rusya 'Dağlık Karabağ' sorununun neresinde? ABD'li eski diplomat bu sorulara canlı yayında yanıt verdi.