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ABD en etkili Alzheimer ilacına onay verdi! Alzheimer tarihe mi karışıyor?

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Giriş: 09.01.2023 13:06
ABD, bugüne kadar geliştirilmiş en etkili Alzheimer ilacına kullanım onayı verdi. Amerikan ve Japon şirketler tarafından ortaklaşa geliştirilen ilacın, hastalığın ilerleyişini yüzde 27 oranında engellediği belirtildi.
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