ABD en etkili Alzheimer ilacına onay verdi! Alzheimer tarihe mi karışıyor?

ABD, bugüne kadar geliştirilmiş en etkili Alzheimer ilacına kullanım onayı verdi. Amerikan ve Japon şirketler tarafından ortaklaşa geliştirilen ilacın, hastalığın ilerleyişini yüzde 27 oranında engellediği belirtildi.

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