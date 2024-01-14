ABD eksenli kuşatma çemberi mi? Bölgeyi karıştırma planında terör örgütlerinin rolü ne?

Son dakika haberleri… Cuma akşamı Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina’daki üs bölgemizi bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit oldu. Bölgede başlayan operasyonlarda Irak ve Suriye’de 65’e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Peki bölgede neler olur? Türkiye'nin "sınır güvenliği" nereden başlıyor? Sınır ötesi operasyonlar ile Türkiye terörü nasıl süpürüyor? Terörü kaynağında kurutma stratejisi nasıl devam edecek? Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Türkiye Irak'ta kaç km derinliğe inecek? Türkiye'nin terörün finans kaynağı petrol tesislerini hedef alıyor, ABD ne yapacak? Vurulan bölgeler kime, nasıl bir mesaj? Türkiye neden bu bölgede olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dr. Cafer Talha Şeker değerlendirdi.

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