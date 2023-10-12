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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü soruyu geçiştirmeye çalıştı: Bebeklerin öldürülmesi normal mi?

A Haber
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Giriş: 12.10.2023 17:48
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü öldürülen Filistinli çocukları görmezden geldi. Bir muhabir sözcüye "Filistin'de bebeklerin öldürülmesi normal mi?" diye sordu. Sözcü ise "Sivil ölümleri için her zaman üzülüyoruz." demekle yetindi. İsrail'in kendini savunmak zorunda kaldığını vurguladı.
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