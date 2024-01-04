04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı! "Savaş suçlusu Blınken" sloganları...

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı! "Savaş suçlusu Blınken" sloganları...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2024 20:05
Yıllardır Filistin’de masumlara kan kusturan işgalci İsrail, yaklaşık üç aydır Gazze Şeridi’nden her yeri bombalayarak neredeyse nefes alacak yer bırakmadı. 22 bini aşkın masumun katili İsrail'e el veren ABD'de dünya genelinde yoğun tepki görüyor. İşgalci İsrail’e ziyaretleriyle gündemden düşmeyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.
Blinken’ın aracına kanı temsilen kırmızı boya atıldı
Blinken'ın aracına kanı temsilen kırmızı boya atıldı
İran’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
İran’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Batı Şeria’da zulmün izleri
Batı Şeria’da zulmün izleri
Türkiye uçak gemisi yapacak
Türkiye uçak gemisi yapacak
İsrail milletvekilinden insanlık dışı açıklama!
İsrail milletvekilinden insanlık dışı açıklama!
Sahte mesajla e-Devlet dolandırıcılığı
Sahte mesajla e-Devlet dolandırıcılığı
Moloz ve atıkları kim döktü?
Moloz ve atıkları kim döktü?
Depremzedeler yeni yuvalar taşınıyor!
Depremzedeler yeni yuvalar taşınıyor!
Başkan Erdoğan A Haber’in sorusunu yanıtladı
Başkan Erdoğan A Haber'in sorusunu yanıtladı
NATO bin Patriot siparişi verdi
NATO bin Patriot siparişi verdi
Teröristlerin 8 katlı mağarası imha edildi!
Teröristlerin 8 katlı mağarası imha edildi!
Bir kahramanın hikayesi!
Bir kahramanın hikayesi!
Daha Fazla Video Göster