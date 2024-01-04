04 Ocak 2024, Perşembe
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı! "Savaş suçlusu Blınken" sloganları...
Yıllardır Filistin’de masumlara kan kusturan işgalci İsrail, yaklaşık üç aydır Gazze Şeridi’nden her yeri bombalayarak neredeyse nefes alacak yer bırakmadı. 22 bini aşkın masumun katili İsrail'e el veren ABD'de dünya genelinde yoğun tepki görüyor. İşgalci İsrail’e ziyaretleriyle gündemden düşmeyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.