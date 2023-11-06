ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan sürpriz ziyaret! Irak’ta çelik yelek giydi

Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya gelmeden önce sürpriz bir rota değişikliği yaptı. Blinken'ın uçağı Ankara'ya iniş yaptı, ama kendisi farklı bir askeri uçakla Irak'a gitti. Bağdat’ta çelik yelek giydiği anlar kameralara yansıdı.

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