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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de!

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Giriş: 06.11.2023 00:30
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’de!
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de!
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