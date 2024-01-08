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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu turunda! Temaslar devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 15:22
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blınken'ın Orta Doğu temasları sürüyor. Blinken, Türkiye ve Yunanistan ziyaretlerinin ardından Ürdün ve Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
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