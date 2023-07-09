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ABD DEAŞ’ın sözde lideri El Muhacir’i öldürdü

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Giriş: 09.07.2023 17:13
Son dakika haberi... ABD sözde DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.
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