ABD Büyükelçisinden dikkat çeken İYİ Parti ziyareti

ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake, dün dikkat çeken ziyaretlerde bulundu. İYİ Parti ve HDP'ye gitti. Ziyaretlerde 2023 seçimleri ve altılı masanın adayı mı konuşuldu? Neden bu iki parti seçildi. Daha kimlere gidecek? Ankara kulislerinde konuşulanları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.