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ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması: Kongre satışa direnemeyecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 10:41
ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye ve F-16 sürecine ilişkin açıklamasında "İsveç'in NATO sürecinin onaylanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 satışının bildirimini Kongre'ye derhal gönderecek. Kongre’nin satışa direneceğini düşünmüyoruz." dedi.
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