ABD Başkanı Biden'ın soykırım açıklamasına peş peşe sert tepki: Hadsiz ve hükümsüz

ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" açıklamasına Türkiye'den tepki yağıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz." diyerek sert çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır." dedi.