01 Haziran 2023, Perşembe
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ABD Başkanı Biden yine bildiğiniz gibi! Törende yere düştü…
ABD Başkanı Joe Biden, yaşlılık nedeniyle yaşadığı unutkanlıkları, gafları ve sakarlıklarıyla gündemden düşmüyor. Biden bu kez, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreni sırasında adım atarken yere düştü. Korumaları tarafından hemen yerden kaldırılan Biden’ın bu ilk düşüşü değil, ABD Başkanı daha önce de uçağa binerken 3 kez merdivenlerden düşmüş, bir kez de bisikletten düşmüştü.