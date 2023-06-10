10 Haziran 2023, Cumartesi
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ABD Başkanı Biden yine bildiğiniz gibi! Kadınların üzerine yürüdü... Görevliler anında müdahale etti .
ABD Başkanı Joe Biden bilinen garip hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Biden Kuzey Carolina'da yaptığı bir konuşma sonrası ilginç bir tavır sergiledi. Etrafındaki kadınların üzerine doğru yürüyen Biden'a görevliler müdahale etti. İşte o görüntüler...