09 Mart 2022, Çarşamba
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ABD Başkanı Biden Rusya-Ukrayna savaşını 25 yıl önce tahmin etti
Rusya- Ukrayna savaşı 14. gününde de tüm şiddeti ile devam ediyor. Müzakerelere rağmen ufukta barış umudu görünmezken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önce yaptığı açıklamalar gündem oldu. Biden Rusya'nın Ukrayna savaşına sunduğu gerekçeleri yıllar önce tek tek anlattığı ortaya çıktı.