ABD Başkanı Biden 4 günlük ateşkes hakkında konuştu: Rehine takası yalnızca başlangıç

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'deki ateşkese dair kritik açıklamalarda bulundu. İsrail'e açık desteğini daha önce her konuşmasında açıklayan Biden yapılan ateşkes sonrası Gazze'ye daha fazla yardım gideceğini belirtti.

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