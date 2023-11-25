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ABD Başkanı Biden 4 günlük ateşkes hakkında konuştu: Rehine takası yalnızca başlangıç

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Giriş: 25.11.2023 08:50
ABD Başkanı Joe Biden Gazze'deki ateşkese dair kritik açıklamalarda bulundu.  İsrail'e açık desteğini daha önce her konuşmasında açıklayan Biden yapılan ateşkes sonrası Gazze'ye daha fazla yardım gideceğini belirtti.
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