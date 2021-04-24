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ABD Başkanı Biden 1915 için "soykırım" diyecek mi? Türkiye ile ilişkiler gelecekte nasıl olur?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 10:50
Güncelleme:24.04.2021 11:10
ABD başkanları, geleneksel 24 Nisan açıklamalarında, seçim kampanyalarında 'Ermeni soykırımı' demeyi vaat etmiş olsalar da genelde 'büyük felaket' ifadesini kullanırken, Amerikan basını, Biden'ın bu gidişatı bozacağı iddiasına yer verdi. Biden'ın Türkiye saatiyle 15.30 gibi bir konuşma yapması bekleniyor. Şimdi Biden'ın önünde iki seçenek var. Ya daha önceki başkanlar gibi büyük felaket olarak nitelendirecek ya da seçim öncesi vaadi olan soykırım kelimesini kullanacak. Her iki seçeneği de A Haber canlı yayınına konuk olan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse değerlendirdi.
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