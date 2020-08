Son dakika haberi... ABD başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik tepki çeken açıklamalar sıcaklığını korurken yaşanılanların daha net anlaşılmasını sağlayacak nitelikte yeni bir ifade ortaya çıktı. Konuşan kişi CHP eski milletvekili Onur Öymen, Halk TV’deki bir programda konuşuyor. CHP üzerine nasıl bir operasyona imza atıldığını anlatıyor. Daha ortada hiçbir şey yokken Deniz Baykal’ın devrilmek istendiği ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun düşünüldüğünü söylüyor. Peki ABD başkan adayı Türkiye’de muhalefeti dizayn mı etmek istiyor? Baykal’a komplonun arkasında kimler vardı? CHP nasıl dizayn edildi? Gazeteci-yazar Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik tepki çeken açıklamalar sıcaklığını korurken yaşanılanların daha net anlaşılmasını sağlayacak nitelikte yeni bir ifade ortaya çıktı. Konuşan kişi CHP eski milletvekili Onur Öymen, Halk TV'deki bir programda konuşuyor. CHP üzerine nasıl bir operasyona imza atıldığını anlatıyor. Daha ortada hiçbir şey yokken Deniz Baykal'ın devrilmek istendiği ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşünüldüğünü söylüyor. Peki ABD başkan adayı Türkiye'de muhalefeti dizayn mı etmek istiyor? Baykal'a komplonun arkasında kimler vardı? CHP nasıl dizayn edildi? Gazeteci-yazar Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FETÖ - CHP ABD'YE ÇANAK TUTUYOR

Özgürel yaptığı açıklamada "Daha önceden de biliyorum içeriğini. ABD'nin bu ve buna benzer siyaset senaryoları var. İkincisi Türkiye öyle bir noktadaydı ki Onur Öymen'in naklettiği raporlarla alakalı dönemde Türkiye'nin emniyet genel müdürlüğü dış ilişkiler daire başkanı muhtemelen o dönemin İçişleri Bakanının veya müsteşarının ya da bir takım kişilerin izni ile emniyetin dış ilişkiler daire başkanı ABD büyükelçiliğine gidip Türkiye'nin de gelecekte siyaset senaryoları nelerdir diye brifing veriyordu. Bu adam sonradan yurt dışına kaçtı. Söylemek istediğim şu bunlar yadırganacak şeyler değil ABD bu tür şeyleri yapar. Önemli olan Türkiye'de buna çanak tutacak şekilde gelişiyor. ABD bu tür işleri yapmak için partnerler buluyor her zaman. Yakın geçmişte FETÖ'cüler buna partnerlik ettiler. Her türlü şekilde istedikleri her yerin kapısını açtılar." ifadelerini kullandı.

UNUTMAMAK LAZIM: 15 TEMMUZ'DA DARBEYİ DENEDİLER

Özgürel, "Türkiye önümüzdeki dönemi Biden kazanırsa zaten sadece Türkiye'nin derdi değil bu bütün Orta Doğu'nun bütün ülkeler hepsinde bir altüst oluş yaşanır zaten. Obama döneminin siyaseti politikaları tekrardan gelir üstümüzde çöker. Ama Türkiye'de Başkan Erdoğan'ı devirme gücünü elde eder mi bu? Ben bu bir hayal görmedir diyorum. Ama şunu da unutmamak lazım 15 Temmuz'da bir darbeyi denediler. Cevabını da aldılar ama Türkiye'nin rahatını kaçırdılar. Taşları yerlerinden oynattılar." dedi.